Мир 23 апреля 2024, 00:17 Евросоюз призвали не расслабляться из-за решения США о помощи ВСУ Кулеба: Евросоюз не должен расслабляться из-за решения США о помощи Украине РИА «Новости»

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Политикам стран Евросоюза донесли, что они не должны расслабляться из-за решения палаты представителей конгресса США о выделении помощи Украине. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в интервью газете Politico.

«Мы все приветствуем решение палаты представителей США… Но мы в Европе не можем и не должны расслабляться», — сказал он.

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По словам Кулебы, защита Европы — это первоочередное дело самих европейских политиков.

Глава украинского МИД ранее обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном совместные усилия по скорейшему получению украинской армией систем противовоздушной обороны Patriot и ракет для них.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что переданные Западом ВСУ системы ПВО Patriot ждет только утилизация.

В рамках законопроекта Соединенные Штаты выделили Украине около 61 миллиарда долларов на нужды, связанные с конфликтом.