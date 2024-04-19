Мир 19 апреля 2024, 07:55 Новым системам Patriot на Украине предрекли утилизацию Рогов: новые системы ПВО Patriot на Украине утилизируют Philipp Schulze/dpa / Global Look Press

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Новые системы противовоздушной обороны Patriot на Украине ожидает утилизация. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что у НАТО есть возможность передать Украине дополнительные системы Patriot. Вместе с поставками из ФРГ их общее число может составить семь.

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«Системы Patriot ждет на Украине только одно — утилизация», — подчеркнул Рогов.

Он указал на «маниакальную одержимость НАТО», с которой альянс спешит избавиться от американского зенитно-ракетного комплекса и как можно скорее утилизировать его на Украине. По мнению Рогова, в последнем больше всего преуспели Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что встретился с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Политики обсудили общие усилия по скорейшему получению республикой систем ПВО Patriot и ракет для них.