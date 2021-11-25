Евросоюз одобрил применение вакцины от коронавируса Pfizer для детей от 5 лет

Европейский союз разрешил применять вакцину Pfizer для детей от пяти до 11 лет. Об этом сообщило РИА «Новости».

В конце октября прививать этим препаратом маленьких детей разрешили в Соединенных Штатах Америки.

На этой неделе в Израиле началась масштабная кампания по вакцинации детей от пяти лет. Эта страна стала первой в мире, где начали колоть несовершеннолетних такого возраста.

Накануне Минздрав России зарегистрировал первую вакцину от SARS-CoV-2 для подростков от 12 до 17 лет. Ее разработали ученые Центра имени Гамалеи на основе «Спутника V». Препарат получил название «Спутник М». Вирусолог и профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн поддержал мнение своих коллег из Минздрава, что вакцинация подростков не только защитит людей этого возраста, но и позволит снизить общей уровень заболеваемости ковидом в стране.

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством предложил специалистам подумать о создании вакцины для защиты от коронавируса детей, начиная с двухлетнего возраста.