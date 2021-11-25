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    25 ноября 2021, 15:27

    Евросоюз одобрил применение вакцины от коронавируса Pfizer для детей от 5 лет

    Андрей Иванов

    Европейский союз разрешил применять вакцину Pfizer для детей от пяти до 11 лет. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Евросоюз одобрил применение вакцины от коронавируса Pfizer для детей от 5 лет

    В конце октября прививать этим препаратом маленьких детей разрешили в Соединенных Штатах Америки.

    На этой неделе в Израиле началась масштабная кампания по вакцинации детей от пяти лет. Эта страна стала первой в мире, где начали колоть несовершеннолетних такого возраста.

    Накануне Минздрав России зарегистрировал первую вакцину от SARS-CoV-2 для подростков от 12 до 17 лет. Ее разработали ученые Центра имени Гамалеи на основе «Спутника V». Препарат получил название «Спутник М». Вирусолог и профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн поддержал мнение своих коллег из Минздрава, что вакцинация подростков не только защитит людей этого возраста, но и позволит снизить общей уровень заболеваемости ковидом в стране.

    Президент России Владимир Путин на совещании с правительством предложил специалистам подумать о создании вакцины для защиты от коронавируса детей, начиная с двухлетнего возраста.