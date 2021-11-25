Вакцину от ковида для подростков зарегистрировали в России. Препарат поможет защитить не только детей, но и взрослых

Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса для детей от 12 до 17 лет. Препарат представляет собой менее концентрированный «Спутник V» и является безопасным. По мнению вирусологов, вакцинация подростков важна не только для них самих, но и старшего поколения.

«Спутник М»

Первым о регистрации вакцины от ковида для подростков сообщил ее производитель. Препарат создали специалисты Центра имени Гамалеи. Позже о регистрации заявили в Минздраве.

«Минздрав России принял решение о регистрации вакцины „Гам-ковид-как М“ для профилактики новой коронавирусной инфекции у подростков в возрасте 12-17 лет включительно», — проинформировали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что решение было принято на основании положительного заключения экспертов. Препарат «Спутник М» прошел необходимые клинические исследования, показавшие его эффективность и безопасность для здоровья.

«Препарат создан на той же платформе, что и хорошо зарекомендовавшая себя в более чем 70 странах вакцина „Спутник V“, которой в мире привито уже более 100 миллионов человек», — отметили в Минздраве.

Источник фото: РИА «Новости»

Разработанная для подростков вакцина состоит из двух компонентов. Вторая прививка делается через 21 день после ввода первой дозы. По такой же схеме проходит вакцинация «Спутником V». По данным госреестра лекарственных средств Минздрава, использовать препарат можно в ближайшие пять лет. Действие документов закончится 24 ноября 2026 года.

Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, детей до 15 лет будут вакцинировать только при согласии родителей. Остальные подростки смогут принять решение самостоятельно. До конца года препарат уже появится в свободном доступе.

Мнение вирусологов

В Минздраве подчеркнули, что по мнению международных экспертов, вакцинация подростков защитит не только эту возрастную категорию, но и в целом снизит заболеваемость населения. С такими словами согласился вирусолог и профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он отметил, что дети подхватывают коронавирус не реже взрослых, но у них обычно заболевание протекает легче. При этом иногда бывают и исключения. За время пандемии жертвами коронавируса стали 350 детей.

«Это больше, чем при краснухе, ветрянке. Не на много, но больше. Там мы вакцину применяем, а здесь нет. Целесообразно и здесь применить вакцину, но главное не это. Главное, что дети, заражаясь, становятся носителями этого вируса и заражают взрослых», — пояснил Альтштейн «360».

Вирусолог добавил, что молодые люди могут заразить пожилых членов своей семьи, которые более чувствительны к вирусу. Пенсионеры могут тяжело заболеть и умереть.

Источник фото: РИА «Новости»

«Вот поэтому вакцинация детей в борьбе с пандемией — дело актуальное», — заявил профессор.

Вакцина для подростков представляет собой разведенный в пять раз «Спутник V». Об этом «360» рассказал научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев.

«Меньшее количество вакцины положено в пробирку, так как вес у подростков меньше. Во-вторых, у них иммунитет работает гораздо лучше, поэтому достаточно меньшей дозы», — объяснил он.

По словам вирусолога, среди подростков нет особых групп риска. Пройти вакцинацию от коронавируса стоит всем молодым людям.

«В России с начала пандемии несовершеннолетние составили более пяти процентов всех заболевших коронавирусом, что меньше, чем во многих странах, но в связи с распространением штамма „дельта“ число случаев неуклонно растет», — отметили в пресс-службе Минздрава.

Заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко подчеркивал, что вакцинация молодежи создаст дополнительное увеличение популяционного иммунитета.

Вакцина от двух лет

В ближайшее время специалисты Центра Гамалеи займутся исследованием вакцины для детей младше 12 лет. При этом президент Владимир Путин предложил рассмотреть возможность создания препарата для детей от двух лет.

«Как мне сказали специалисты, в некоторых других странах, в частности, в Китайской Народной Республике начали уже работать над вакциной для детей с двух лет. Так?» — поинтересовался лидер страны во время совещания с членами правительства.

Эту информацию подтвердила Голикова, после чего Путин предложил тоже подумать над вопросом создания такой вакцины от коронавируса.