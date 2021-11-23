Вакцинация от коронавируса детей с 5 лет началась в Израиле

В Израиле началась кампания по вакцинации детей от пяти до 11 лет. В числе первых прививку сделал девятилетний сын израильского премьер-министра Нафтали Беннета Давид. Об этом сообщила местная радиостанция Kan.

Израиль стал первой страной в мире, где началась масштабная вакцинация детей от коронавируса. По данным Kan, в поликлиники и школы поступили заказы от родителей на вакцинацию 22 000 детей. Накануне в центрах детского здоровья вакцинировали 440 несовершеннолетних.

На прошлой неделе в Израиль привезли детскую вакцину производства компании Pfizer. Ранее глава израильского Министерства здравоохранения Нахман Аш дал ход рекомендации экспертного совета о вакцинации детей. Подростков в Израиле начали прививать в июне. Масштабная прививочная кампания началась в стране в декабре 2020 года.

В России завершился второй этап клинических испытаний детской вакцины от коронавируса. Как рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, во время испытаний препарата выявили единственную побочку — это повышение температуры тела до 37,4 градуса.