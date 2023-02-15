Мир 15 февраля 2023, 12:36 Еврокомиссия предложила ввести новые санкции против России Глава ЕК фон дер Ляйен: объем новых санкций против России составит 11 миллиардов евро РИА «Новости»

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Еврокомиссия предложила 10-й пакет санкций против России на 11 миллиардов евро. Об этом сообщила глава организации Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента.

«Мы предлагаем 10-й пакет мер, он содержит новые торговые запреты, новый контроль за экспортом технологий в Россию. Этот пакет в общей сложности стоит 11 миллиардов евро», — отметила она.

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Фон дер Ляйен уточнила, что Еврокомиссия предлагает ввести ограничения против десятков электронных компонентов, предназначенных для использования в российских военных системах, таких как дроны, ракеты и вертолеты.

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Ранее стало известно о планах ЕС ввести санкции против Фонда национального благосостояния России, а также против Альфа-банка, Росбанка и Тинькофф Банка. США занялись поиском новых российских банков и финансовых учреждений для введения санкций.