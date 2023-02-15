Мир 15 февраля 2023, 03:20 США занялись поиском новых российских банков для введения санкций — СМИ Reuters: США могут объявить очередные санкции против банков России Pxhere

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Соединенные Штаты планируют ввести новые санкции против российских банков, а также ужесточить меры за нарушение ограничений. Об этом агентству Reuters сообщил координатор американской санкционной политики Джеймс О’Брайен.

«Мы ищем дополнительные банки и финансовые учреждения, чтобы понять, как Россия взаимодействует с внешним миром. Возможно, будут новые меры», — отметил он.

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По словам представителя Госдепа, американские власти рассматривают вопрос о том, какие ограничительные меры, в том числе финансовые, могут оказаться наиболее эффективными.

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Журналисты агентства пишут, что пока рано говорить о масштабе новых возможных санкций, ведь некоторые страны Европы, включая Венгрию и Германию, хотят смягчить дальнейшие ограничения и их воздействие на экономику.

В материале также привели мнения должностных лиц европейских стран, которые заверили, что могут ввести новые санкции в отношении России в финансовой сфере, а вот против российского ядерного сектора это маловероятно.

Ранее сообщалось, что США объявят о направлении крупного пакета военной помощи Украине уже на следующей неделе. Тогда же они могут ввести новые антироссийские санкции.