Мир 15 февраля 2023, 06:00 Стало известно о планах ЕС ввести санкции против ФНБ России Bloomberg: ЕС рассматривает возможность ввести санкции против ФНБ России РИА «Новости»

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Страны ЕС рассматривают возможность введения санкций против Фонда национального благосостояния России, а также против Альфа-банка, Росбанка и Тинькофф банка. Об этом заявило агентство Bloomberg. В своем материале журналисты ссылаются на черновой вариант проекта санкций.

Евросоюз в рамках десятого пакета санкций намерен обязать банки предоставлять данные об активах российского Центробанка, указано в статье. Однако в публикации ничего не сказано о том, для каких кредитных организаций это требование может быть введено.

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Газета Politico ранее сообщила, что в десятый пакет санкций ЕС может коснуться четырех российских банков, среди которых указывался Альфа-банк. Какие еще кредитные организации могут подпасть под санкции не говорилось.

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Постпреды стран Евросоюза, как отмечалось, докладывают правительствам своих государств о предложениях Еврокомиссии. Обсуждения нового пакета антироссийских ограничений были намечены на среду, 15 февраля.

Польский посол при ЕС Анджей Садось уже заявил, что финальная версия десятого пакета санкций против России разочаровала Польшу. Он отметил, что ограничения оказались ниже ожиданий страны. По его словам, в новый пакет отказались включать положения о рестрикциях против «Росатома», и против импорта алмазов из России.