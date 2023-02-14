Важное 14 февраля 2023, 17:26 Россия спокойно прошла через прессинг бесконечных санкций Президент Путин заявил, что Россия спокойно прошла через прессинг санкций РИА «Новости»

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Россия спокойно справляется с санкционными ограничениями со стороны западных государств. Об этом на совещании судей военных и арбитражных судов, а также судов общей юрисдикции заявил президент страны Владимир Путин.

«Россия живет под сильным прессингом из-за рубежа, я имею ввиду эти бесконечные санкции. Но страна спокойно проходит через них, как мы все видим», — сказал глава государства.

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Путин отметил, что адекватным ответом России на попытки недружественных стран разрушить отечественную экономику станет расширение сферы защищенности и свободы судебной системы и стороны правоохранительных органов в целом.

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Ранее российский президент подчеркнул, что качественная защита судами прав и свобод населения станет залогом эффективного и демократического развития страны.

Также Путин объяснил, что Россия отказалась от исполнения решений Европейского суда по правам человека по причине их предвзятости и политизированности.