Мир 01 декабря 2023, 21:19 «Это невозможно». Жена Зеленского выступила против его переизбрания на пост президента Супруга Зеленского Елена не захотела выдвижения мужа на новый срок Официальный сайт президента Украины

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Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена выступила против его переизбрания на новый срок. Первая леди сообщила об этом в интервью изданию Economist.

«Это невозможно», — подчеркнула супруга украинского лидера, указав на необходимость «придумать что-то новое».

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Зеленский ранее заявил, что большинство украинцев выступило против проведения президентских выборов в сложившихся условиях. Он добавил, что работа главы государства — очень сложная, но не может представить свой уход. По словам украинского лидера, это было бы неправильно и несправедливо.

Депутаты Верховной рады накануне утвердили декларацию о недопустимости голосования в условиях военного положения. Документ подписали представители всех групп и фракций парламента Украины.

В 2024 году в стране не будет никаких выборов: ни президентских, ни парламентских, ни местных. Такое заявление сделал депутат Давид Арахамия.