01 декабря 2023, 21:19
«Это невозможно». Жена Зеленского выступила против его переизбрания на пост президента
Супруга Зеленского Елена не захотела выдвижения мужа на новый срок
Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена выступила против его переизбрания на новый срок. Первая леди сообщила об этом в интервью изданию Economist.
«Это невозможно», — подчеркнула супруга украинского лидера, указав на необходимость «придумать что-то новое».
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Зеленский ранее заявил, что большинство украинцев выступило против проведения президентских выборов в сложившихся условиях. Он добавил, что работа главы государства — очень сложная, но не может представить свой уход. По словам украинского лидера, это было бы неправильно и несправедливо.
Депутаты Верховной рады накануне утвердили декларацию о недопустимости голосования в условиях военного положения. Документ подписали представители всех групп и фракций парламента Украины.
В 2024 году в стране не будет никаких выборов: ни президентских, ни парламентских, ни местных. Такое заявление сделал депутат Давид Арахамия.
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