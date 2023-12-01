Мир 01 декабря 2023, 15:56 «Опасные и бессмысленные. Зеленский объяснил отказ от выборов волей украинцев Зеленский: украинцы назвали выборы «опасными и бессмысленными» Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/globallookpress

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Большинство украинцев выступило против проведения выборов президента в сложившихся условиях. Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский в интервью Associated Press.

«Готов провести выборы, но большинство украинцев этого не хотят, считая их „опасными и бессмысленными“», — сообщил президент.

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Зеленский добавил, что работа президента — очень сложная, но он не может представить свой уход с этой должности во время конфликта. По его словам, это было бы несправедливо и неправильно. Также украинский лидер заявил, что выборы сейчас «не ко времени», и в этом вопросе нужно поставить точку.

Законодательство Украины запрещает проводить голосование, пока в стране действует военное положение. Но такая возможность есть, если поправки одобрят в парламенте.

Накануне депутаты Верховной рады приняли декларацию о недопустимости проведения выборов президента. Документ подписали представители всех фракций и групп украинского парламента.