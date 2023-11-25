Мир 25 ноября 2023, 01:38 Украинские власти отказались проводить выборы в 2024 году Депутат Рады Арахамия: на Украине не будут проводить никакие выборы в 2024 году РИА «Новости»

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В следующем году на Украине не будет никаких выборов: ни президентских, ни парламентских, ни местных. Такое заявление сделал глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в интервью украинскому телеканалу «1+1».

Политик заявил, что Запад не принуждает украинские власти проводить выборы.

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«Были одиночные политики, говорившие, что нам нужно будет садиться за стол переговоров с россиянами, <…> и тогда вы будете условно нелегитимные, возможно, вам нужно провести выборы», — рассказал Арахамия

По мнению депутата, выборы в условиях военного положения невозможны, так как сразу появляется много вопросов: как в них будут участвовать украинцы, уехавшие за границу, как будут голосовать или баллотироваться военные.

Выборы на Украине должны пройти в марте 2024 года, но этому мешает объявленное в стране военное положение. В начале ноября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас неподходящее время для выборов.