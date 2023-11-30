Мир 30 ноября 2023, 18:16 Верховная рада отменила президентские выборы Депутаты Рады подписали декларацию об отмене выборов президента Украины РИА «Новости»

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Депутаты Верховной рады подписали декларацию о недопустимости проведения выборов президента в военное время. Документ приняли представители всех фракций и групп украинского парламента, сообщило местное издание «Страна.ua».

Декларацию подписали по итогам девятого «Диалога Жана Моне», который прошел в населенном пункте Турья Пасека в Закарпатской области. Европейские структуры на мероприятии представила делегация во главе с бывшим главой Европарламента Пэтом Коксом.

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Документ приняли для того, чтобы не допустить раскола страны и нации. Украинские власти рассчитывают, что декларация станет дополнительной помехой в реализации сценария «выборы до окончания войны».

Глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия ранее заявил, что в 2024 году на Украине не будет никаких выборов: ни президентских, ни парламентских, ни местных. По мнению депутата, голосование в условиях военного положение невозможно.