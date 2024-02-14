Мир 14 февраля 2024, 23:25 «Это его выбор». Путин — о возможном аресте Такера Карлсона Путин: собираясь на интервью, Карлсон знал, на что шел, это его выбор Kremlin Pool / Global Look Press

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После интервью с президентом России Владимиром Путиным стали звучать призывы о санкциях против Такера Карлсона. Американскому журналисту грозит чуть ли не арест. Российский лидер заметил, что журналист знал, на что шел, и сам сделал свой выбор.

Путин вспомнил о том, как поступили с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Его историю, заметил президент, практически забыли — такова особенность общественного сознания.

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«Ассанжа, правда, обвиняли в том, что он выдал какие-то государственные секреты. Карлсону это трудно прилепить, потому что он вообще не касался никаких секретов», — обратил внимание российский лидер в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Он допустил, что у Карлсона могут возникнуть проблемы, и высказал сожаление по этому поводу.

«Наверное, все возможно в сегодняшней Америке. С точки зрения самого Карлсона, это было бы печально, я не завидую, но это его выбор. Он знал, на что шел», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что на ситуацию можно взглянуть и под другим углом: своими действиями либерально-демократическая диктатура, представленная в правящем классе США, в итоге выдала бы себя полностью.

«Это было бы неплохо. Они бы показали бы тогда свое истинное лицо», — заключил Путин.