Мир 07 февраля 2024, 23:48 «Начали следить». Американский журналист — о последствиях интервью Карлсона с Путиным Моррис: АНБ начало слежку за Карлсоном, когда узнало про интервью Путина РИА «Новости»

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Агентство нацбезопасности США начало следить за журналистом Такером Карлсоном, когда узнало о его намерениях взять интервью у российского президента Владимира Путина. Об этом рассказал обозреватель Клейтон Моррис на YouTube-канале Redacted.

«За Такером Карлсоном начали следить сотрудники АНБ. Он узнал об этом, когда еще в прошлом году, работая на Fox News, хотел взять интервью у Владимира Путина», — заявил он.

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По словам Морриса, администрация нынешнего президента Штатов Джо Байдена не желала, чтобы Карлсон общался с Путиным, поэтому за журналистом начали следить. Потом утекли данные из его электронных писем.

Ранее журнал Newsweek сообщил, что Такер Карлсон может попасть под санкции Евросоюза из-за диалога с российским лидером. В качестве ограничения, вероятно, выступит запрет на въезд в государства ЕС.