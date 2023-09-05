Мир 05 сентября 2023, 22:58 Суд Франции отклонил запрос на предоставление политического убежища Ассанжу AFP: во Франции суд отклонил запрос о политическом убежище для Ассанжа РИА «Новости»

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Суд коммуны Кретей во Франции отклонил запрос на предоставление основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу подать политического убежища. Об этом написало агентство AFP.

«Тот факт, что он (Ассанж — прим. ред.) был лишен свободы, не позволяет сделать исключение из правила французского законодательства, которое требует „присутствия заявителя на территории страны или Европейского союза“ для подачи прошения о предоставлении убежища во Франции», — говорится в вердикте суда.

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Запрос отправили представители ассоциации Robin des Lois, которые ранее оспаривали несколько статей французского кодекса. Представители правительства не присутствовали на заседании суда, отметили авторы статьи. Ассоциация не планирует подавать апелляцию, говорится в сообщении. Министра юстиции Франции Эрика Дюпон-Моретти, который ранее был адвокатом Ассанжа, призвали «заняться этим делом».

Основатель WikiLeaks в настоящее время находится в британской тюрьме строгого режима Белмарш, сообщил RT. Он пытается предотвратить экстрадицию в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения.