Эстафета олимпийского огня стартовала в Японии. Ее начали футболистки, выигравшие в 2011 году чемпионат мира.

Японцы считают, что участие девушек в эстафете, как и тот факт, что старт эстафеты дан на территории футбольного тренировочного центра J-Village в префектуре Фукусима, исполнено смыслом: они видят в этом символ восстановления страны после цунами и аварии на АЭС.

Эстафета будет идти 121 день по всем 47 префектурам до Токио, где 23 июля должна открыться Олимпиада.

Ранее стало известно, что японская экономика лишится почти 150 миллиардов иен (1,37 миллиарда долларов) из-за решения закрыть трибуны Олимпиады в Токио для зрителей из-за рубежа. МОК считает «большой жертвой» Японии решение не пускать иностранных фанатов.

А до этого оргкомитет Олимпиады оказался в центре сексистского скандала. Креативный директор Игр Хироши Сасаки предложил, чтобы во время церемонии открытия известная плюс-сайз-актриса Наоми Ватанабэ спустилась с неба в костюме свиньи. Эту идею сочли оскорбительной. Сасаки отправили в отставку.