Полную актрису предложили нарядить свиньей на Олимпиаде. В Японии так и не научились уважать женщин

Оргкомитет Олимпиады в Токио снова оказался в центре сексистского скандала. Креативный директор ОИ-2020 Хироши Сасаки предложил, чтобы во время церемонии открытия известная плюс-сайз-актриса Наоми Ватанабэ спустилась с неба в костюме свиньи. Эту идею сочли оскорбительной, а Сасаки пришлось извиниться и уйти в отставку.

В японских СМИ появилась информация о том, что Хироши Сасаки предложил своей творческой команде, чтобы актриса и комик Наоми Ватанабэ спустилась на стадион в костюме свиньи в сегменте церемонии открытия под названием Olympig. По всей видимости, он думал, что это будет забавно: получается игра слов в сочетании с английским pig — «свинья».

Его идею сразу же отвергли, а когда о ней стало известно общественности, Сасаки принес публичные извинения и ушел в отставку, написал The Guardian. Многие сочли его предложение унизительным и пренебрежительным по отношению к женщинам.

По сообщениям информационного агентства Kyodo, Сасаки опубликовал заявление, в котором подтвердил свои слова и извинился за них перед Ватанабэ.

«Для госпожи Наоми Ватанабэ моя идея и комментарии — большое оскорбление. И это непростительно. Я приношу свои глубочайшие сожаления и от всего сердца извиняюсь перед ней и перед теми, кого это могло обидеть», — сказал 66-летний мужчина.

Сама плюс-сайз-актриса, комик и модельер Ватанабэ сказала, что была искренне удивлена, когда узнала о планах Сасаки относительно ее появления на церемонии открытия. Она подчеркнула, что довольна своей фигурой и надеется, что однажды «у нас будет веселый и процветающий мир, в котором мы сможем уважать и признавать индивидуальность и образ мышления каждого человека».

Сейко Хашимото, глава оргкомитета Олимпиады, сказала, что была шокирована, когда прочитала о комментариях Сасаки. Она добавила, что он извинился и сообщил о своем намерении уйти в отставку в телефонном разговоре с ней в среду вечером.

«Этого никогда не должно было произойти», — сказала Хашимото на спешно организованной пресс-конференции в четверг.

По ее словам, эти замечания были неуместными и достойными сожаления. Она также напомнила, что, став президентом оргкомитета, сделала своей ключевой задачей достижение гендерного равенства и инклюзивности, а потому отставку Сасаки она приняла.

Отставка президента

Сама Сейко Хашимото стала президентом Олимпиады в Токио тоже на фоне сексистского скандала. В феврале тогдашний президент оргкомитета Есиро Мори вызвал международный резонанс, пожаловавшись на то, что «болтливые» женщины затягивают встречи.

Все началось с того, что Мори призвали увеличить число женщин в Олимпийском комитете. Из 25 членов их было всего пять, несмотря на то, что в 2019 году была поставлена задача включить в него 10 женщин. В ответ на это он заявил, что женщины будут слишком много говорить на заседаниях правления и «испытывать сильное чувство соперничества» между собой.

«Если мы увеличим число женщин — членов совета директоров, мы должны сделать так, чтобы их время выступлений было несколько ограничено. У них проблемы с завершением речей, что раздражает», — заявил он.

После этих высказываний люди начали требовать его отставки. Поначалу Мори отказывался уходить, но в конечном счете почти вся общественность встала против 83-летнего политика. Его осудили другие политики, телевизионные эксперты и даже спонсоры. А онлайн-петицию с просьбой отставки подписали 150 тысяч человек. В итоге Мори ушел.

«Мои неуместные комментарии доставили много хлопот. Мне очень жаль», — заявил он.

Вместо него пришла Хашимото, которая пообещала решить проблему гендерного неравенства и почти сразу включила в организационный комитет Олимпиады еще 12 женщин.

Историческая проблема

Можно подумать, что оргкомитет Японии резко стал проблемным, но на самом деле сексизм имеет глубокие корни в стране. Например, Япония очень сильно отстает от многих стран в вопросе продвижения женщин в политике и на других высоких должностях. Она занимает 121-е место из 153 в рейтинге Всемирного экономического форума по гендерному равенству.

Еще один яркий пример дискриминации случился с правящей партией страны. За несколько дней до отставки Есиро Мори правящая Либерально-демократическая партия Японии заявила, что будет приглашать женщин на ключевые встречи, но только если они будут молчать. Партия предложила разрешать пяти женщинам-законодателям наблюдать за заседаниями совета директоров, состоящего исключительно из мужчин.

Еще одна интересная деталь, подчеркивающая сексизм в стране, — это заключение браков. По закону женщина обязана брать фамилию своего мужа после вступления в брак. Многие молодые пары настолько этим возмущены, что предпочитают жить в гражданском союзе.