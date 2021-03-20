МОК назвал «большой жертвой» решение не пускать иностранных фанатов на Олимпиаду в Токио

Отказ пустить болельщиков на летние Олимпийские игры в Токио вызвал массовое разочарование. Но стоит помнить, что в сегодняшних условиях пандемии на первое место все должны ставить безопасность. С таким заявлением выступил глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах.

Он отметил, что разделяет разочарование болельщиков всего мира, которые уже планировали поездку на Игры.

«Я искренне сожалею об этом. Мы знаем, что это большая жертва для всех. Но мы предупреждали с самого начала пандемии, что она может быть неизбежной», — заявил глава МОК.

Он отметил, что нужно уважать это решение. По его словам, главный принцип, которому следовали организаторы — это безопасность. Бах отметил, что запрет болельщиков на соревнования дался организатором не легко.

Бах подчеркнул, что вместе с вещательными компаниями всего мира, которые получили право на трансляцию соревнований Международный олимпийский и паралимпийские комитеты сделают все, чтобы люди всего мира смогли ощутить дух соревнований.

«Игры в Токио 2020 станут светом в конце туннеля и проявлением мира, солидарности и стойкости человечества в преодолении пандемии», — заявил Томас Бах.

Заявление о том, что иностранных болельщиков не пустят на летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио сделала министр Японии Тамае Марукава, которая занимается организатором соревнований. Она пояснила, что на такой шаг власти страны идут, чтобы обеспечить безопасность спортсменов во время пандемии.

Как отметил «ФедералПресс», все деньги, которые иностранные болельщики потратили на билеты, им возместят за счет бюджета организаторов.