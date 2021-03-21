Потери Японии из-за Олимпиады без иностранных зрителей превысят $1 млрд

Японская экономика лишится 150 миллиардов иен (1,37 миллиарда долларов) после решения не пускать на трибуны Олимпиады в Токио зрителей из-за рубежа. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на данные экономистов исследовательского института Nomura.

Специалисты провели анализ внутреннего рынка и изучили уровень потребления со стороны иностранцев до пандемии коронавируса. По данным аналитиков, больше всего от решения провести соревнования без иностранных зрителей пострадают гостиничный сектор и общепит. В Nоmurа не исключили дополнительные потери, если запрет распространится и на местных жителей.

Бюджет Олимпийских игр в Токио вырос до 1,64 триллиона иен (15,9 миллиарда долларов) из-за дополнительных расходов, которые связаны с переносом соревнований и ковидными ограничениями.

Накануне оргкомитет решил провести Олимпиаду без болельщиков из-за рубежа. В Японии опасаются распространения более опасных штаммов 2019-nCoV. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что это большая жертва для всех.