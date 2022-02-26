«Есть силы, которые этот режим толкают». Лукашенко призвал Украину одуматься

Президента Белоруссии Александра Лукашенко возмутила позиция Украины по переговорам с Россией. «Киев фактически окружен, а они разглагольствуют! Люди же гибнут!» — высказался он на видео, опубликованном БелТА.

«Нужно остановить этот конфликт. Завтра будет война, а послезавтра — мясорубка. Поэтому, если у них мозги есть, у этих разного рода очумевших, пусть принимают решение, садимся за стол. Если Россия в третий раз подталкивает их, <…> чего мы медлим?! Завтра, может, и переговоры никому не понадобятся. Может, страна-победитель просто разговаривать ни с кем не станет», — заметил Лукашенко.

Он напомнил, что готов оперативно обеспечить площадку для переговоров, и добавил, что предлагал ее в первый же день спецоперации, говорил об этом с президентом РФ Владимиром Путиным.

Лукашенко предположил, что может случиться, если в ближайшее время не сесть за стол переговоров.

«Мне кажется, есть силы, которые этот режим толкают: давайте, не сдавайтесь, сейчас из Афганистана бандиты подъедут, с Ближнего Востока подкинем. Да и своих ЧВК хватает. Это профессиональные воины, убийцы. И если они туда втянутся, вы представьте, что будет в Украине. Поэтому ни России, а тем более нам, это не нужно!» — отметил белорусский лидер.

После того как 25 февраля Украина заявила о готовности к переговорам, активные боевые действия на основных направлениях спецоперации приостановили по приказу Путина. Однако переговоры не состоялись.

Как пояснили в офисе президента Украины Владимира Зеленского, их не устроили условия. Украинское правительство сочло, что их пытаются принудить к капитуляции. Какие конкретно условия предлагала Россия, не уточнялось.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. В Минобороны России заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.