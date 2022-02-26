Зеленского не устроили условия переговоров с Россией

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил причину отказа властей от переговоров с Россией. По его словам, их не устроили условия.

По данным РИА «Новости», представители России передали свои условия через посредников, но украинское правительство они не удовлетворили.

«Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы», — привело слова Арестовича украинское издание «Страна.ua».

Какие конкретно условия были предложены Россией, он не уточнил.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 25 января сообщила об отказе Украины от переговоров.

«Украинская сторона отказалась от ведения переговоров. Представители киевского режима предложили перенести этот вопрос на завтра», — рассказала она.

Также президент Украины Владимир Зеленский предложил начать переговоры о нейтральном статусе страны. Россия выступила за их проведение в Минске. Украина отказалась и выступила за проведение в Минске, а потом пропала со связи.