Путин приказывал 25 февраля остановить продвижение ВС России по Украине

Президент России Владимир Путин днем 25 февраля отдавал приказ остановить продвижение войск на Украине, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. На этот шаг он пошел перед ожидавшимися переговорами с Зеленским. Но они не состоялись.

«Вчера днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством Путин отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск. Боевые действия в ряде мест продолжались, были столкновения с группами националистов и бандеровцев, которые использовали легковые автомобили», — отметил Песков.

По его словам, украинская сторона «по сути, отказалась от переговоров». Днем 26 февраля возобновилось передвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля выступил с предложением начать переговоры о нейтральном статусе страны. Россия согласилась и выступила за проведение их в Минске. На это украинская сторона ответила отказом и просьбой перенести встречу в Варшаву, а потом взяла паузу и пропала со связи.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. В Минобороны России заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.