Лукашенко заявил, что Белоруссия готова предоставить площадку для мирных переговоров по Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил намерение всячески содействовать мирному урегулированию ситуации на Украине. Например, предоставить площадку для этого.
Об этом сообщило БелТА.
«Мы открыты. Вот сегодня пусть приезжают. Полностью обеспечим и поможем в этом плане, чтобы предотвратить войну и мясорубку», — рассказал Лукашенко.
Он добавил, что предлагал площадку в первый же день. Также Лукашенко уточнил, что разговаривал на эту тему с президентом России Владимиром Путиным и сообщил ему о готовности принять переговоры «хоть во Дворце независимости» с учетом безопасности.
Президент подчеркнул важность срочного разрешения конфликта, пока ситуация не усугубилась еще больше. Также он отметил, что Белоруссия не является участником военной операции.
«Нас же уже все — от Японии до Америки — пытаются пристегнуть к этой войне. Уже нам объявляют санкции», — пояснил Лукашенко.
Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины 24 февраля, в 05:30. Он добавил, что в планы не входит захват территорий страны.