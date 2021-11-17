ЕСПЧ постановил, что локдаун не нарушает права человека

Европейский суд по правам человека признал, что локдаун не является нарушением Европейской конвенции по правам человека. В ЕСПЧ постановили, что сравнение карантина с лишением свободы является некорректным.

Постановление суда в Страсбурге было вынесено после рассмотрения обращения жителя Румынии. В этой стране было было введено чрезвычайное положение из-за сложной ситуации с коронавирусом. Людям запретили покидать дома под угрозой штрафа, написала «Российская газета».

По словам заявителя, он не был заражен коронавирусом, ни с кем из заболевших не контактировал, поэтому посчитал меры, которые ввели власти страны, равносильными лишению свободы.

Европейский суд разъяснил, что эти жесткие меры не нарушают прав человека. Карантин был применен во всей стране, а человеку при необходимости разрешили покидать дом, к тому же никто не лишал его социальных контактов.

ЕСПЧ признал, что пандемия может иметь очень серьезные последствия не только для здоровья, но и для всего общества, поэтому ситуацию с карантином нужно воспринимать как «исключительный и непредсказуемый контекст».

Помимо этого, в своем решении суд указал на то, что уровень ограничений, налагаемых на свободу передвижения людей, не является «лишением свободы» по смыслу конвенции.

На минувшей неделе карантин для непривитых от коронавируса ввели власти Австрии.