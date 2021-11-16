Как распознать ковидный кашель: симптомы и лечение

Более девяти миллионов россиян заразились ковидом с начала пандемии, скончались уже 256 тысяч. При этом уровень вакцинации далек от необходимого для того, чтобы в России сформировался коллективный иммунитет. Из-за этого в России готовят законопроект, по которому без сертификата о вакцинации нельзя будет появляться в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Правительство предложило использовать QR-коды в поездах и самолетах, осуществляющих междугородние и международные перевозки. Это требование может вступить в силу 1 февраля 2022 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. До даты, которую установит премьер Мишустин, в поезда и самолеты будут пускать при отрицательном результате ПЦР-теста. Также отрицательный ПЦР-тест должны будут предъявить граждане других стран при использовании поездов и самолетов.

Но чтобы побороть ковид, его нужно правильно диагностировать. А одним их основных симптомов любого респираторного заболевания является кашель. В этом тексте мы расскажем, как не перепутать различные виды кашля. Это крайне важно, ведь разные кашли лечатся по-разному.

Кашель — это врожденный защитный безусловный рефлекс, реакция организма на любое раздражение дыхательных путей, мешающее проходимости воздуха. Раздражающими агентами могут быть мокрота, патогенная флора, инородные тела, пыль, опухоли и так далее. В ряде случаев кашель может быть сигналом опасных состояний, и тогда надо срочно обратиться к врачу.

При ковиде кашель появляется в первую неделю заболевания. Изначально он сухой, надсадный, сопровождается болями в грудной клетке. Наличие таких симптомов должно насторожить пациента, особенно если кашель продолжается более пяти дней, сочетается с повышением температуры. Затруднение дыхания, одышка, то есть частота дыхательных движений более 18 в минуту – вероятные признаки пневмонии. Кашель с мокротой появляется на фоне лечения либо при разрешении пневмонии.

В течение последних двух лет применения антиковидных мер безопасности, таких как пребывание дома, социальное дистанцирование, дезинфекция и ношение масок для лица, наша иммунная система была ограниченно подвержена таким заболеваниям, как грипп или обычная простуда. Поэтому наша иммунная система стала более восприимчивой к простудным заболеваниям, особенно теперь, когда ограничений все меньше, а скоплений людей все больше.

Симптомы, такие как насморк, кашель и жар, могут быть простудой или ковидом, и определить разницу может быть сложно.

Согласно совместному отчету ВОЗ и Китайских исследователей, сухой кашель является вторым наиболее распространенным симптомом ковида, о котором сообщают 68% людей. По словам медицинских экспертов, сухой кашель означает, что больной кашляет без мокроты, а у пациентов с ковидом этот кашель часто бывает очень глубоким и низким, от дна легких.

С этим согласен доктор медицины Нейт Фавини. По его словам, вне зависимости от интенсивности кашель при ковиде в большинстве случаев является сухим, непродуктивным, то есть не сопровождается отхождением мокроты. Согласно исследованиям, более 60% пациентов с коронавирусом имеют сухой кашель, а примерно 33% пациентов с ковидом сообщают о кашле, который вызывает выделение слизи.

Однако сухой кашель не обязательно означает, что человек болен именно ковидом, так как он также может быть вызван аллергией, воздействием сухого воздуха, курением и другими заболеваниями, такими как астма или гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ).

Учитывая схожесть симптомов и клинической картины легких форм коронавируса с клинической картиной сезонных ОРВИ, Минздрав РФ рекомендует еще до постановки диагноза применять препараты для лечения ОРВИ различного происхождения. Среди этих препаратов «Арбидол» (в клинических рекомендация упоминается как умифеновир) и препараты индукторов интерферонов вроде «Амиксина», назальные формы интерферонов-альфа типа спрея «Генферон лайт». Но это противовирусные средства, которые не призваны лечить симптомы, в том числе зачастую мучительный кашель.

Источник фото: телеканал «360»

От сухого кашля при ковиде до подтверждения диагноза Министерство здравоохранения России рекомендует принимать «Коделак Нео». Проверенный и безопасный бутамират в его составе начинает действовать уже в течение 30 минут. Удобные формы выпуска в виде капель, сиропа и таблеток рассчитаны на разные предпочтения по приему лекарства для всех членов семьи.

«Коделак Бронхо» отечественный Минздрав рекомендует использовать уже при влажном кашле с затрудненным отхождением мокроты. Препарат содержит амброксол из клинических рекомендаций ведомства и еще четыре компонента, среди которых глицирризинат, обладающий прямым противовирусным действием и противовоспалительной активностью.

Крайне важно не путать сухой и влажный кашель. Каждый имеет свое происхождение, и принципы лечения влажного и сухого кашля различаются.