Представители ВОЗ назвали Европу эпицентром пандемии

На текущий момент по всей Европе наблюдается осложнение ситуации с заболеваемостью COVID-19. Стремительно увеличивается число заражений, госпитализаций и летальных исходов. Такие данные привели в региональном бюро ВОЗ.

В беседе с «Известиями» в организации рассказали, что все это фиксируется на фоне достаточно успешной кампании по вакцинации в ЕС. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в Европе поставили прививки от коронавируса уже примерно 64,9% населения. Однако, по мнению специалистов, одних только вакцин пока недостаточно. На данный момент важно также усилить ограничения, чтобы разорвать цепочки передачи вируса.

«Европейский регион снова стал эпицентром пандемии. Есть ряд объяснений: „Дельта“-штамм с высоким уровнем заразности, невакцинированные люди или с ослабленным иммунитетом, мероприятия в помещениях из-за холодной погоды», — заявили в пресс-службе регионального бюро ВОЗ.

Среди мер, которые каждому нужно соблюдать в данной ситуации, эксперты ВОЗ выделили социальную дистанцию, обязательное ношение средств индивидуальной защиты и регулярную обработку рук антисептиками.

Тем временем, отдельные страны Европы собираются усилить ограничения. В Германии такие меры обсуждает правительство, а в Австрии уже ввели локдаун для граждан, которые не поставили прививку от COVID-19.