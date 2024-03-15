Мир 15 марта 2024, 17:55 ЕС запланировал ввести новый пакет санкций против России ЕС планирует ввести против России 14-й пакет санкций РИА «Новости»

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Евросоюз намерен ввести в действие 14-й по счету пакет санкций против России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленный источник в Брюсселе.

По предварительной информации, в список ограничений войдут меры по борьбе с обходом уже принятых сообществом рестрикций.

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«Да, готовится 14-й пакет санкций, который включит в себя новые меры по борьбе с обходом санкций», — сказал источник агентства.

Президент России Владимир Путин заявлял, что после введения масштабных санкций отечественные компании получили новые возможности. Глава государства отметил, что организации начали вкладывать средства в свое развитие, кадровый резерв и логистические цепочки внутри страны.

В феврале Евросоюз ввел 13-й по счету пакет санкций против России. Под ограничения попали 88 юридических и 106 физических лиц. Представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что на ходе СВО эти санкции не отразятся.