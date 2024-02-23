Важное 23 февраля 2024, 15:01 Россия сочла незаконными новые санкции Евросоюза МИД России: новые санкции ЕС подрывают прерогативы Совбеза ООН Vladimir Baranov/Globallook Press

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Российская сторона считает новые санкции Европейского союза незаконными. Они подрывают международно-правовые прерогативы Совета Безопасности ООН, сообщили в МИД.

По данным внешнеполитического ведомства, ЕС продолжает бесплодные попытки надавить на Россию через односторонние ограничения.

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«В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым <…> запрещен въезд на территорию нашего государства», — подчеркнули в МИД.

В российский ответный «стоп-лист» вошли представители Совета Европы, члены законодательных собраний государств ЕС, участники ПАСЕ и ПА ОБСЕ. Любые недружественные акции со стороны Запада и впредь будут получать своевременный ответ, предупредили дипломаты.

Совет ЕС 23 февраля официально утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. Рестрикции ввели против 106 физических и 88 юридических лиц.