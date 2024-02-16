Общество 16 февраля 2024, 16:06 Путин указал на новые возможности российских компаний с введением санкций Путин: компании в России получили новые возможности с введением санкций РИА «Новости»

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Российские компании после введения масштабных санкций со стороны западных стран получили новые возможности. Об этом на встрече с работниками промышленных предприятий Челябинской области заявил президент страны Владимир Путин.

По его словам, сейчас организации не жадничают, вкладывают в подготовку кадров и свое развитие.

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«Столкнувшиеся с санкциями российские компании испытали определенные ограничения и проблемы, но при этом получили рынок сбыта продукции внутри России. Он освободился от западных брендов. Теперь компании заинтересованы в работе по вложению в кадровый состав и свое развитие», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что власти проведут беседы с предприятиями и компаниями, чтобы они больше вкладывались не только в образование, а также в спорт и времяпрепровождение.

Ранее Путин заявил, что Россия способна самостоятельно развивать сферу высоких технологий.