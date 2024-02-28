Мир 28 февраля 2024, 14:52 Новый санкционный пакет ЕС никак не скажется на проведении СВО — Захарова Захарова: 13-й пакет санкций ЕС не окажет влияния на ход СВО РИА «Новости»

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Очередной, уже 13-й по счету, пакет антироссийский санкций ЕС не окажет никакого влияния на ход спецоперации России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что у России уже выработался санкционный иммунитет, чтобы успешно нивелировать попытки Запада подорвать устойчивую тенденцию роста экономики страны.

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«И уж точно новые санкции ЕС не окажут никакого влияния на ход специальной военной операции, реализацию нашего внешнеполитического курса», — сказала Захарова в ходе традиционного брифинга.

Представитель МИД отметила, что в Евросоюзе начали приходить к понимаю, что ограничительные меры только способствуют тому, чтобы экономический суверенитет России укреплялся. Страна уже обрела новые возможности и компетенции в промышленности, технологической и финансовой сферах.

«Одновременно санкции подрывают перспективы экономики самого Евросоюза», — констатировала она.

Меры 13-го пакета санкций ЕС затронули 106 физических и 88 юридических лиц из России и нескольких других стран, в том числе Китай, Индию, Сербию, Казахстан, Таиланд, Шри-Ланку и Турцию.