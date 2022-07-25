Глава ЕК заявила, что Евросоюзу грозит прекращение поставок российского газа
Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз останется без российского газа
Страны ЕС могут остаться без поставок российского газа. Такое мнение выразила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью агентству DPA.
По ее мнению, сигналом к полному прекращению поставок газа из РФ является текущее снижение объемов экспорта голубого топлива из РФ.
«Поэтому Европа должна быть готова к худшему варианту: полной остановке поставок газа рано или поздно», — заявила фон дер Ляйен.
Ранее стало известно, что глава немецкого МИД Анналена Бербок предположила отказ от поддержки ВСУ в случае, если ФРГ столкнется с нехваткой голубого топлива.
Также она уличила правительство Германии в потворстве президенту РФ Владимиру Путину. По мнению Бербок, об этом свидетельствует факт прямых переговоров правительства ее страны с руководством Канады о возвращении «Газпрому» турбины для газопровода «Северный поток». Она предположила, что это приведет к большим социальным проблемам в ФРГ.