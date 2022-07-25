Глава ЕК заявила, что Евросоюзу грозит прекращение поставок российского газа

Страны ЕС могут остаться без поставок российского газа. Такое мнение выразила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью агентству DPA.

По ее мнению, сигналом к полному прекращению поставок газа из РФ является текущее снижение объемов экспорта голубого топлива из РФ.

«Поэтому Европа должна быть готова к худшему варианту: полной остановке поставок газа рано или поздно», — заявила фон дер Ляйен.

Ранее стало известно, что глава немецкого МИД Анналена Бербок предположила отказ от поддержки ВСУ в случае, если ФРГ столкнется с нехваткой голубого топлива.

Также она уличила правительство Германии в потворстве президенту РФ Владимиру Путину. По мнению Бербок, об этом свидетельствует факт прямых переговоров правительства ее страны с руководством Канады о возвращении «Газпрому» турбины для газопровода «Северный поток». Она предположила, что это приведет к большим социальным проблемам в ФРГ.