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    25 июля 2022, 16:06

    Постпред России при Евросоюзе заявил, что ЕС не готов отказаться от газа из РФ

    Постпред РФ при ЕС Чижов: Евросоюз не готов отказаться от российского газа

    Оксана Кириллова

    Евросоюз не может позволить себе отказаться от поставок российского газа, заявил постоянный представитель Российской Федерации при ЕС Владимир Чижов. Его заявление прозвучало в эфире канала «Россия 24».

    Постпред России при Евросоюзе заявил, что ЕС не готов отказаться от газа из РФ

    По его словам, не стоит «переоценивать» очередные антироссийские санкции.

    «Называть этот пакет санкций седьмым означало бы его переоценивать <…>. Если говорить серьезно о седьмом пакете санкций, то это может быть только газовый пакет. Но отказаться от российского газа ЕС явно не готов», — подчеркнул Чижов.

    Действия по сдерживанию России «отражают нервозность Евросоюза и отсутствие четкой перспективы», уверен постпред России при ЕС.

    В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предположила, что снижение объемов экспорта газа из России — сигнал к тому, что поставки «рано или поздно» прекратятся вовсе. По ее словам, Европа «должна быть готова к худшему варианту».

    Ранее, 20 июля, президент России Владимир Путин заявил, что «Газпром» всегда выполнял все свои обязательства и намерен продолжать в том же духе.