Мир 18 марта 2024, 13:36 ЕС понадеялся добиться решения по российским активам 18 марта Боррель: ЕС 18 марта может договориться об использовании российских активов РИА «Новости»

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель допустил, что главы МИД ЕС 18 марта добьются политического консенсуса по использованию доходов от замороженных активов России для финансирования Украины. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я рассчитываю добиться окончательного политического согласования решения по использованию непредвиденных доходов от замороженных российских активов», — заявил Боррель.

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Он выразил надежду, что решение позволит использовать именно доходы, а не сами средства. Деньги должны пойти на усиление возможностей по финансированию украинской армии.

Пока у стран «Большой семерки» нет единой позиции по вопросу конфискации замороженных российских активов в пользу Украины: лидеры ряда государств осознают последствия этих действий.

Канцлер Германии Олаф Шольц продолжает уверять, что доходы от активов направят на покупку оружия для ВСУ. В ФРГ также всерьез обсуждают вопрос передачи Украине крылатых ракет Taurus.

Ранее сенаторы Швейцарии одобрили закон по использованию замороженных средств Банка России для Украины. Речь идет о сумме порядка 8,5 миллиарда долларов.