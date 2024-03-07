Мир 07 марта 2024, 20:15 Сенат Швейцарии предложил отдать Киеву российские замороженные активы Сенат Швейцарии предложил передать деньги ЦБ РФ для «восстановления» Украины РИА «Новости»

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Швейцарские сенаторы поддержали законопроект об использовании замороженных средств российского Центробанка на сумму около 8,5 миллиарда долларов для «восстановления Украины». Информацию об этом опубликовали на сайте парламента страны.

В сообщении отметили, что «активы российского государства и близких к нему организаций <…> должны быть выплачены Украине в качестве репараций».

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Ранее между Евросоюзом и Соединенными Штатами возникли разногласия по поводу использования замороженных активов России. Европа настаивает на изъятии доходов от них, а США — на полной конфискации. Подавляющее большинство средств хранится в Бельгии, и для их изъятия требуется одобрение Европы. Именно поэтому между Америкой и рядом европейских стран возникла напряженность.