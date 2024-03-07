07 марта 2024, 20:15
Сенат Швейцарии предложил отдать Киеву российские замороженные активы
Сенат Швейцарии предложил передать деньги ЦБ РФ для «восстановления» Украины
Швейцарские сенаторы поддержали законопроект об использовании замороженных средств российского Центробанка на сумму около 8,5 миллиарда долларов для «восстановления Украины». Информацию об этом опубликовали на сайте парламента страны.
В сообщении отметили, что «активы российского государства и близких к нему организаций <…> должны быть выплачены Украине в качестве репараций».
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Ранее между Евросоюзом и Соединенными Штатами возникли разногласия по поводу использования замороженных активов России. Европа настаивает на изъятии доходов от них, а США — на полной конфискации. Подавляющее большинство средств хранится в Бельгии, и для их изъятия требуется одобрение Европы. Именно поэтому между Америкой и рядом европейских стран возникла напряженность.
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