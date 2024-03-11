11 марта 2024, 07:53
Бербок придумала способ поставки Украине крылатых ракет Taurus
Бербок поддержала идею Кэмерона о покупке крылатых ракет Taurus для Украины
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась в поддержку идеи своего британского коллеги Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких крылатых ракет Taurus с их последующей передачей вместе с Storm Shadow Украине. Ее слова передал ARD.
«Это был бы вариант», — сказала высокопоставленный немецкий дипломат.
Реклама
Бербок напомнила, что такие «круговые обмены» уже проходили ранее. Кэмерон заявил, что британские власти могут помочь Германии решить проблемы, связанные с поставкой Taurus. Об этом он сказал после разгоревшегося скандала с утечкой в Сеть записи разговора немецких военных о потенциальных ударах по Крымскому мосту.
Тогда канцлер Германии Олаф Шольц выступил против поставок Taurus. Он напомнил, что для контроля использования ракет на Украине понадобится присутствие немецких солдат, а это означало было участие ФРГ в конфликте.
В Минобороны Германии заявили, что дальнобойные ракеты не помогут Украине переломить ход боевых действий.
Германия
Ракеты
Украина
Реклама
Реклама