Мир 11 марта 2024, 07:53 Бербок придумала способ поставки Украине крылатых ракет Taurus Бербок поддержала идею Кэмерона о покупке крылатых ракет Taurus для Украины РИА «Новости»

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась в поддержку идеи своего британского коллеги Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких крылатых ракет Taurus с их последующей передачей вместе с Storm Shadow Украине. Ее слова передал ARD.

«Это был бы вариант», — сказала высокопоставленный немецкий дипломат.

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Бербок напомнила, что такие «круговые обмены» уже проходили ранее. Кэмерон заявил, что британские власти могут помочь Германии решить проблемы, связанные с поставкой Taurus. Об этом он сказал после разгоревшегося скандала с утечкой в Сеть записи разговора немецких военных о потенциальных ударах по Крымскому мосту.

Тогда канцлер Германии Олаф Шольц выступил против поставок Taurus. Он напомнил, что для контроля использования ракет на Украине понадобится присутствие немецких солдат, а это означало было участие ФРГ в конфликте.

В Минобороны Германии заявили, что дальнобойные ракеты не помогут Украине переломить ход боевых действий.