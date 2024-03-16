Мир 16 марта 2024, 09:27 Боятся ярлыка «вор». В G7 не смогли договориться об изъятии активов России Антонов: в G7 нет единства в вопросе изъятия российских активов

Читать 360tv в

В странах G7 нет единой позиции по вопросу конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, поскольку лидеры ряда стран понимают последствия этих действий. Такое мнение выразил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова привело РИА «Новости».

«Не все готовы повесить себе на грудь ярлык вора», — пояснил дипломат.

Реклама

Он подчеркнул, что сейчас меняется международная система финансовых отношений. Доллар теряет свои позиции в качестве основной валюты, поэтому США настаивают на единстве в G7, чтобы спрятать «грабительские замашки» за спину стран-сателлитов, добавил Антонов.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц после переговоров с президентом Франции и премьером Польши заявил, что доходы от замороженных активов РФ направят на закупку оружия для Украины.