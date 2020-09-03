ЕС и США не исключили введения санкций против России из-за Навального

Он заявил, что при покушении на Навального использовали вещество из группы «Новичок». Такой же препарат использовался при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Боррель отметил, что применение химического оружия — это нарушение международного права.

«Европейский Союз призывает к совместным международным ответам и оставляет за собой право принимать соответствующие меры, в том числе посредством ограничительных мер», — говорится в его сообщении.

Он подчеркнул, что покушение на Навального произошло на территории России, а значит власти страны должны начать расследование случившегося и привлечь виновных к ответственности. Для обеспечения прозрачности расследования Боррель призвал Москву пригласить к участию в расследовании Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

США вместе с союзными государствами разрабатывает меры, чтобы привлечь к ответственности тех, кто принимал участие в покушении на Навального. С таким заявлением во время брифинга выступила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

«Мы работаем с нашими союзниками и международным сообществом для того, чтобы привлечь к ответственности тех в России, кто в этом виноват», — привело ее цитату РИА «Новости». Представитель администрации Трампа уточнила, что речь может идти об ужесточении санкций, включая финансовую сферу.

В минувшую среду, 2 сентября, правительство Германии выпустило официальное заявление, в котором объявило что специалисты Бундесвера обнаружили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок». Канцлер Германии Ангела Меркель назвала эту информацию удручающей и подчеркнула, что теперь ждет ответа России.

Дмитрий Песков отметил, что пока у Берлина нет ничего кроме заявлений. Никаких подтверждающих документов специалисты или власти европейской страны так и не представили. При этом он напомнил, что в российских лабораториях никакого отравляющего вещества так и не нашли. Песков подчеркнул, что Москва готова к всестороннему сотрудничеству по ситуации вокруг своего гражданина.

Навальный почувствовал себя плохо во время полета в самолете из Томска в Москву. Экипаж экстренно посадил борт в аэропорту Омска, откуда потерявшего сознание пассажира перевезли в местную больницу. Через два дня по требованию родных и близких Навального его забрали в берлинскую клинику «Шарите», где он находится и сегодня.