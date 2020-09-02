Меркель прокомментировала заявления об отравлении Навального

Ангела Меркель выступила на пресс-конференции после того, как власти Германии заявили об отравлении Алексея Навального. Канцлер Германии назвала эту информацию удручающей.

По словам главы Германии, у нее нет сомнений, что в организме мужчины найден яд из группы «Новичок». В связи с этим Берлин ждет от российских властей реакции на результаты исследований, проведенных немецкими специалистами.

«Мы ожидаем, что российское правительство сделает объяснение по этому вопросу. Есть очень серьезные вопросы, на которые может ответить только российское правительство», — заявила Ангела Меркель.

Ранее в правительстве Германии заявили, что в организме Алексея Навального нашли следы яда из группы «Новичок». Он обладает нервно-паралитическим действием. Власти Германии считают, что Навального отравили именно на территории России.

Источники ТАСС и «Интерфакса» утверждают, что российские специалисты из нескольких лабораторий не нашли в организме Навального отравляющих веществ.

Навальный попал в Омскую больницу 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета. Спустя два дня его перевезли в Германию для продолжения лечения. Сейчас он находится под наблюдением врачей в клинике Charite в Берлине.