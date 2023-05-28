Мир 28 мая 2023, 18:32 Эрдоган вышел в лидеры выборов президента Турции после подсчета 28,1% бюллетеней ЦИК: Эрдоган набрал 59,2% голосов во втором туре выборов после подсчета 28,1% бюллетеней РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбился в лидеры второго тура президентских выборов, следует из первых данных ЦИК. Об этом сообщил ТАСС.

Отрыв Эрдогана от его соперника, оппозиционного политика Кемаля Кылычдароглу, после обработки 28,1% бюллетеней составил 18,4%.

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Таким образом, у действующего президента 59,2% голосов, у Кылычдароглу — 40,8%. Согласно первым данным, за Эрдогана проголосовали более 9,5 миллиона человек, а за Кылычдароглу — 6,8 миллиона.

Высший избирательный совет Турции снял запрет на обнародование результатов обработки бюллетеней на президентских и парламентских выборах в 18:15 по московскому времени, он действовал до 19:00.

В Турции завершилось голосование на втором туре президентских выборов. Избирательные участки закрыли в 17:00, начался процесс подсчета голосов. По всей Турции установили порядка 191 тысячи урн для голосования, число избирателей превысило 60 миллионов человек.

Ранее Эрдоган заявил, что победит на президентских выборах во втором туре, а Кылычдароглу сравнил с грехом поддержку действующего главы государства.