Мир 27 мая 2023, 20:48 Кылычдароглу назвал грехом голосование за Эрдогана Соперник Эрдогана Кылычдароглу назвал грехом голосование за действующего президента РИА «Новости»

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Кандидат в президенты Турции от единой оппозиции Кемаль Кылычдароглу назвал грехом голосование за действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре. Его слова привело издание Habertürk.

«Те, кто голосует за Эрдогана, не делайте этого, не поддавайтесь искушению. <…> Каждый должен быть нравственным, добродетельным», — сказал политик.

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По словам политика, искренний мусульманин не должен идти «на такое великое искушение».

Ранее Кылычдароглу подал в суд иск против действующего главы государства Эрдогана из-за обвинений в демонстрации фейковой видеозаписи. Сумма иска составила миллион лир (больше 50 тысяч долларов).

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что победит во втором туре выборов главы государства. По его мнению, это будет «победа всей 85-миллионой Турции».

Второй тур президентских выборов в Турции назначили на 28 мая. По данным Высшей избирательной комиссии страны, после подсчета бюллетеней на участках страны за действующего главу государства свои голоса отдали 49,51% жителей страны, его основной конкурент Кемаль Кылычдароглу набрал 44,88%.