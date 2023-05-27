Мир 27 мая 2023, 17:33 Эрдоган заявил об уверенности в победе на выборах президента Турции Президент Турции Эрдоган выразил уверенность в победе во втором туре выборов РИА «Новости»

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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в своей победе во втором туре выборов главы государства. Об этом он заявил на публичном выступлении в пригороде Стамбула Бейкоз, сообщил ТАСС.

Второй тур выборов президента Турции пройдет в воскресенье, 28 мая.

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«Завтра мы победим. Эта победа ни для кого поражением не станет. Это будет победа демократии, победа всей 85-миллионой Турции», — сказал он.

Соперником Эрдогана во втором туре станет оппозиционный политик Кемаль Кылычдароглу.

Первый тур выборов прошел 19 мая. По его итогам Эрдоган получил 49,52% голосов, тогда как у его конкурента 44,88% голосов. В решающем втором раунде победу одержит тот, кто наберет наибольшее количество голосов избирателей.

Ранее центр ORC провел опрос почти четырех тысяч жителей Турции, в соответствии с его результатами Кылычдароглу победит Эрдогана с минимальным отрывом.