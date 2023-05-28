Мир 28 мая 2023, 17:15 Эрдоган призвал принять меры для чистоты президентских выборов в Турции Второй тур президентских выборов в Турции завершился РИА «Новости»

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В Турции завершилось голосование на втором туре президентских выборов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Избирательные участки закрылись в 17:00, начался процесс подсчета голосов. Всего в Турции установили порядка 191 тысячи урн для голосования, число избирателей превысило 60 миллионов человек.

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Президент Турции Реджеп Эрдоган в Twitter обратился к своим сторонникам, призвав их охранять урны для голосования до подведения итогов на выборах.

«Призываю всех моих братьев позаботиться об избирательных урнах, пока не объявят окончательный результат. Настало время защищать волю нашего народа до последнего момента», — написал он.

Также действующий глава государства поблагодарил помощников, которые самоотверженно трудились на избирательных участках с раннего утра в воскресенье.

Соперником Эрдогана во втором туре стал оппозиционный политик Кемаль Кылычдароглу. Ранее стало известно, что его заподозрили в нарушении предвыборного законодательства.