Мир 16 ноября 2022, 09:04 Эрдоган предсказал поражение всех сторон конфликта на Украине Президент Турции Эрдоган заявил, что от перемирия на Украине выиграют все страны Пресс-служба Кремля

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В конфликте на Украине не может быть победителей, зато от его разрешения мирным путем выиграет весь мир. О этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил он на пресс-конференции в рамках саммита G20, сообщил ТАСС.

«Победителей в украинском кризисе не будет, от мира выиграют все», — сказал он.

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Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что после возвращения с саммита позвонит президенту России Владимиру Путину и обсудит его итоги.

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Турция рассчитывает на продолжение действия зерновой сделки после 19 ноября, добавил он. Благодаря стамбульским договоренностям из украинских портов удалось вывезти около 11 тонн сельхозпродукции.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли призвал возобновить переговоры между Россией и Украиной зимой, когда откроется окно возможностей. Он отметил, что разрешить этот конфликт силовым путем не получится. Такое заявление обеспокоило украинских чиновников. Белый дом попытался сгладить скандал и убедить их в том, что не перестанет поддерживать киевский режим.