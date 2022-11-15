Мир 15 ноября 2022, 06:40 Белый дом попытался успокоить Украину после слов своего генерала об окне возможностей для переговоров Politico: слова генерала США Милли о необходимости переговоров разозлили власти Украины Unsplash

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Власти США пытаются успокоить администрацию президента Украины после заявления председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли об окне для переговоров. Его слова разозлили киевский режим, сообщила газета Politico.

«Администрация Байдена находится в режиме ликвидации последствий после того, как высокопоставленный американский генерал заявил, что окно для мирных переговоров между Киевом и Москвой может открыться этой зимой», — сообщил автор статьи.

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Американские чиновники предупредили украинских коллег, что, во-первых, переговоры необязательно придется возобновить в ближайшее время, во-вторых, они в любом случае поставят Вооруженным силам Украины технику и оружие.

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Марк Милли выступил в Экономическом клубе Нью-Йорка и заявил, что ни одна из сторон конфликта не сможет одержать победу военным путем. Он призвал возобновить переговоры и предположил, что подходящий момент наступит зимой.

После этого, по информации источника газеты, начался шквал звонков. Американский генерал несколько раз разговаривал со своим коллегой Валерием Залужным. Прошли личные встречи чиновников обеих стран. Белый дом попытался убедить украинское руководство в том, что мирные переговоры сейчас не обсуждают. Однако между США и Украиной произошел раскол. Киевский режим опасается, что поток военной помощи с Запада в следующем году иссякнет.