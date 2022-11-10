Спецоперация 10 ноября 2022, 11:53 Американский генерал увидел в отводе войск на Днепре шанс возобновить переговоры России и Украины Генерал ВС США Милли допустил возобновление переговоров между Россией и Украиной РИА «Новости»

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Несмотря на отвод войск в Херсоне, весной войска возобновят наступление. До этого момента Россия и Украина могли бы начать переговоры, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. Об этом сообщил ТАСС.

Американский военный выступил на мероприятии в Экономическом клубе Нью-Йорка. Он объяснил последнее решение командования российской группировкой войск желанием сохранить силы. Они понадобятся для восстановления линий обороны. Марк Милли считает, что весной Вооруженные силы России возобновят наступление.

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«Но есть также и возможность, окно возможностей для переговоров. <…> Необходимо обратиться к другим средствам», — сказал он.

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Генерал посоветовал обеим сторонам признать, что боевыми действиями не удастся одержать однозначной победы. Переговоры, по его словам, можно провести зимой, когда линии фронта стабилизируются.

Именно Марк Милли помогал разрабатывать план действий Вооруженных сил Украины в последние месяцы, сообщил «Царьград». Военные также советовались с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.