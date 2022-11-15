Мир 15 ноября 2022, 19:01 Россия огласит решение о возможном продлении зерновой сделки до 19 ноября Вице-премьер Абрамченко: Россия примет решение по зерновой сделке до 19 ноября Vince Veras/Unsplash / Unsplash

Читать 360tv в

Власти примут решение о продлении действия зерновой сделки до 19 ноября, когда истекает срок этого соглашения, заявила зампред правительства Виктория Абрамченко. По ее словам, Россия является надежным поставщиком и выступает против санкций на рынке продовольствия, сообщил ТАСС.

Абрамченко напомнила, что участниками зерновой сделки стало уже 431 судно. На каждом перевозили сельскохозяйственную продукцию. Зампред правительства высказалась о процедуре продления соглашения.

Реклама

«Это будет сделано в установленном порядке соответствующими ведомствами и с участием сторон, которые при содействии ООН должны такие решения принять», — подчеркнула она.

Реклама

Глава МИД Сергей Лавров 15 ноября участвовал в саммите «Большой двадцатки» на Бали. В ходе пресс-конференции он затронул тему зерновой сделки. По словам министра иностранных дел, представители Турции и западных стран понимают, что Украину надо сдерживать от совершения провокаций в отношении этой сделки. Лавров также положительно высказался о стараниях ООН, направленных на вывоз российского зерна.