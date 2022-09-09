Эрдоган попросит Путина отправлять продовольствие по зерновому коридору в Черном море | 360°

Мир 09 сентября 2022, 12:34 Поделиться Telegram

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Viber Эрдоган попросит Путина отправлять продовольствие по зерновому коридору в Черном море Президент Турции Эрдоган попросит Путина отправлять продовольствие по зерновому коридору РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается попросить российского лидера Владимира Путина отправлять суда с продовольствием через зерновой коридор, созданный в Черном море. Об этом сообщил турецкий канал NTV.

Эрдоган намерен обсудить с Путиным зерновую сделку в Узбекистане. Он выразил надежду на то, что когда зерно начнут поставлять из России, оно наконец начнет достигать стран Африки.

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Ранее, выступая на Восточном экономическом форуме, президент России констатировал, что в рамках сделки, заключенной для помощи голодающим странам, большую часть продовольствия с Украины направляют в развитые страны. Он выразил намерение обсудить с турецким коллегой ограничение вывоза украинского зерна в Европу.

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Эрдоган согласился с Путиным в том, что проблема существует, и добавил, что Турция выступает за поставки продовольствия и из России. Турецкий президент сообщил, что намерен пообщаться с Владимиром Путиным на эту тему в Самарканде на полях саммита ШОС, который состоится 15–16 сентября.

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