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    15 июня 2022, 15:07

    Россия, Украина и Турция создали канал связи для решения «зерновой проблемы»

    TRT Haber: РФ, Украина и Турция сформировали канал связи для решения «зерновой проблемы»

    Оксана Кириллова

    Россия, Украина и Турция создали открытый канал связи по линии Минобороны для подробного изучения и решения «зерновой проблемы». Стороны намерены завершить работу в этом направлении как можно скорее, передал государственный телеканал Турции TRT Haber.

    Россия, Украина и Турция создали канал связи для решения «зерновой проблемы»

    Канал связи организовали под руководством турецкого министра обороны Хулуси Акара.

    «В то время как констатировалось негативное влияние этой ситуации на страны в разных географических регионах, был сделан новый шаг к решению проблемы», — рассказали на канале.

    Хулуси Акар сообщил об «интенсивном переговорном графике» с Россией и Украиной.

    «У обеих сторон есть некоторые оговорки. Мы также работаем над устранением промежуточных оговорок. Надеемся на это», — добавил министр.

    Ранее стало известно, что Турция ведет переговоры об аренде земель для сельскохозяйственного производства с 10 странами, среди которых, по данным СМИ, Украина, страны Африки и Латинской Америки. Турция намерена выращивать на экспорт культуры, производство которых в стране невозможно из-за климата или по другим причинам: кукурузу, сахарный тростник, манго, авокадо, ананасы.