Россия, Украина и Турция создали канал связи для решения «зерновой проблемы»

Россия, Украина и Турция создали открытый канал связи по линии Минобороны для подробного изучения и решения «зерновой проблемы». Стороны намерены завершить работу в этом направлении как можно скорее, передал государственный телеканал Турции TRT Haber.

Канал связи организовали под руководством турецкого министра обороны Хулуси Акара.

«В то время как констатировалось негативное влияние этой ситуации на страны в разных географических регионах, был сделан новый шаг к решению проблемы», — рассказали на канале.

Хулуси Акар сообщил об «интенсивном переговорном графике» с Россией и Украиной.

«У обеих сторон есть некоторые оговорки. Мы также работаем над устранением промежуточных оговорок. Надеемся на это», — добавил министр.

Ранее стало известно, что Турция ведет переговоры об аренде земель для сельскохозяйственного производства с 10 странами, среди которых, по данным СМИ, Украина, страны Африки и Латинской Америки. Турция намерена выращивать на экспорт культуры, производство которых в стране невозможно из-за климата или по другим причинам: кукурузу, сахарный тростник, манго, авокадо, ананасы.