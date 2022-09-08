Эрдоган признал озвученную Путиным проблему по отправке зерна с Украины | 360°

Мир 08 сентября 2022, 13:55 Поделиться Telegram

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Viber Эрдоган признал озвученную Путиным проблему по отправке зерна с Украины Президент Турции Эрдоган признал озвученную Путиным проблему по отправке зерна с Украины РИА «Новости»

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что признал проблему отправки украинского зерна в развитые страны вместо голодающих, написал ТАСС. Вопрос об этом накануне поднял президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«В этой теме Путин прав: зерно в рамках продуктовой сделки идет в обеспеченные страны, а не в нуждающиеся. С другой стороны, Путина волнует тот вопрос, что зерно идет в страны, которые ввели санкции против России», — отметил Эрдоган на пресс-конференции в Хорватии.

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Он добавил, что Турция выступает за поставки продовольствия и из России. Турецкий лидер намерен пообщаться на эту тему с российским президентом Владимиром Путиным в Самарканде на полях саммита ШОС 15–16 сентября.

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Выступая на Восточном экономическом форуме, Путин предложил ограничить направления вывоза зерна с Украины и сообщил о намерении обсудить это с Эрдоганом.

Зерновую сделку заключали под предлогом помощи беднейшим странам, и Россия не собирается отказываться от участия в ней, несмотря на обман. Владимир Путин выразил надежду на то, что цели, ради которых все задумывалось, все-таки будут достигаться.

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